До Волині евакуювали 73 людини з Донецької області

На Донеччині відбулася евакуація. Фото: Вадим Філашкін

До громад Волинської області 29 липня успішно евакуювали 73-х жителів Донецької області. Серед них 21 дитина та 7 осіб з інвалідністю. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, цього разу виїхали жителі Гродівської, Добропільської, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської, Мар'їнської, Мирноградської, Новогродівської, Покровської, Селидівської, Сіверської та Торецької громад.

Усі евакуйовані забезпечені водою, харчуванням, а діти та підлітки отримали рюкзаки.



Зазначимо, що також евакуація здійснюється спеціальним поїздом 1 раз на 8 днів до Рівненської області.



Раніше ми писали, що із села Невське Луганської області 28 липня вдалося евакуювати 49-річну жінку, зараз вона перебуває у Харківській області.