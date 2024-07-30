Российский суд приговорил украинку к 7 годам заключения по делу о теракте во время «референдума»

Суд РФ приговорил украинку к 7 годам колонии по делу о теракте во время «референдума» 2022 года. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Отмечается, что 53-летнюю Ирину Кулиш задержали на захваченной РФ части Запорожской области 23 сентября 2022 года — в первый день «референдума» о вхождении в состав России оккупированных регионов Украины.

Следствие утверждает, что Кулиш приехала к избирательному участку на велосипеде со взрывчаткой — но теракт предотвратили силовики, задержав женщину.

Вчера, 29 июля, Кулиш приговорили к 7 годам колонии и 15 тысячам рублей штрафа по статьям о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, а также — по статье о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, сообщает ASTRA со ссылкой на пресс-службу Южного военного суда.

Напомним, на временно оккупированной Донетчине россияне в сотрудничестве с местными коллаборантами начали массово вырубать леса. В дальнейшем древесину продают и отправляют по железной дороге и морю за границу.