У Росії засудили українку до 7 років ув'язнення у справі про теракт під час «референдуму»

Суд РФ засудив українку на 7 років колонії у справі про теракт під час «референдуму» 2022 року. Про це повідомляє видання ASTRA.

Наголошується, що 53-річну Ірину Куліш затримали на захопленій РФ частині Запорізької області 23 вересня 2022 року — у перший день «референдуму» про входження до складу Росії окупованих регіонів України.

Слідство стверджує, що Куліш приїхала до виборчої дільниці на велосипеді з вибухівкою. Теракту запобігли силовики, які затримали жінку.

Учора, 29 липня, Куліш засудили до 7 років колонії та 15 тисяч рублів штрафу за статтями про підготовку теракту, участь у терористичній спільноті, незаконне придбання та зберігання вибухового пристрою, а також за статтею про незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту, – повідомляє ASTRA. із посиланням на пресслужбу Південного військового суду.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Донеччині росіяни у співпраці з місцевими колаборантами почали масово вирубувати ліси. Надалі деревину продають, відправляють залізницею та морем за кордон.