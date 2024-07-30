В оккупированной Горловке из-за удара беспилотника погиб вагоновожатый

В оккупированной Горловке Донецкой области из-за атаки дрона погиб вагоновожатый. Фото: ASTRA/Telegram

Из-за атаки БПЛА в оккупированной Горловке Донецкой области погиб 25-летний вагоновожатый, еще два человека получили ранения. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и российское издание ASTRA со ссылкой на местные «власти».

«В результате атаки БПЛА-камикадзе трамвайного вагона по бульвару Димитрова погиб вагоновожатый — мужчина 1999 года рождения, ранен пассажир трамвая — женщина 1973 года рождения, в маршрутном автобусе № 101 пострадала девочка-подросток 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупированная Горловка в ночь на 27 июля, а также утром несколько раз подвергалась обстрелам. Местные «власти» заявили, что два человека пострадали, есть повреждения инфраструктуры.