В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий

В окупованій Горлівці Донецької області через атаку дрона загинув вагоновожатий. Фото: ASTRA / Telegram

Через атаку БПЛА в окупованій Горлівці Донецької області загинув 25-річний вагоновожатий, ще двоє людей поранені. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та російське видання ASTRA з посиланням на місцеву «владу».

«В результаті атаки БПЛА-камікадзе трамвайного вагона на бульварі Димитрова загинув вагоновожатий — чоловік 1999 року народження, поранена пасажирка трамвая — жінка 1973 року народження, у маршрутному автобусі № 101 постраждала дівчинка-підліток 2007 року народження», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупована Горлівка в ніч проти 27 липня, а також вранці кілька разів зазнала обстрілів. Місцева «влада» заявила, що дві людини постраждали, є пошкодження інфраструктури.