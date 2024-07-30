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В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий

30 липня 2024, 10:21

В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий

В окупованій Горлівці Донецької області через атаку дрона загинув вагоновожатий. Фото: ASTRA / Telegram В окупованій Горлівці Донецької області через атаку дрона загинув вагоновожатий. Фото: ASTRA / Telegram

Через атаку БПЛА в окупованій Горлівці Донецької області загинув 25-річний вагоновожатий, ще двоє людей поранені. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та російське видання ASTRA з посиланням на місцеву «владу».

«В результаті атаки БПЛА-камікадзе трамвайного вагона на бульварі Димитрова загинув вагоновожатий — чоловік 1999 року народження, поранена пасажирка трамвая — жінка 1973 року народження, у маршрутному автобусі № 101 постраждала дівчинка-підліток 2007 року народження», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупована Горлівка в ніч проти 27 липня, а також вранці кілька разів зазнала обстрілів. Місцева «влада» заявила, що дві людини постраждали, є пошкодження інфраструктури.

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