На Донеччині внаслідок детонації снаряда пошкоджено машину розмінування

У Донецькій області під час розмінування території внаслідок детонації снаряда (попередньо, АС-152 мм) пошкоджено машину механізованого розмінування GCS-200. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



У відомстві додали, що постраждалих немає.



Зазначимо, що піротехнічні підрозділи ДСНС щодня продовжують очищувати Україну від вибухонебезпечних предметів. Так, з початку війни загалом обстежено територію площею понад 141 га та знешкоджено понад 514 тис. вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС закликали не брати вибухонебезпечний предмет до рук, не переносити його, не кидати у вогонь та не розбирати.



Раніше ми писали, що у Покровському районі Донецької області піротехніки вилучили та знищили авіаційну бомбу ФАБ-500.