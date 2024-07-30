Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують

Наслідки російських ударів у місті Торецьк Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Офіцер ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив сьогодні у телеграм-каналі «Офіцер+», що російські війська увійшли до міста Торецьк Донецької області та розпочали бої в межах самого міста.

«Напружено на Торецькому напрямку, бої вже перейшли безпосередньо в межі самого міста, а не в агломерації населених пунктів навколо Торецька», — написав «Алекс».

Український Центр протидії дезінформації спростував це повідомлення та зазначив, що станом на цей момент росіян у місті немає.

«Станом на 12:00 цього дня, інформація про входження росіян до Торецька не відповідає дійсності», — заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни вдарили по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу троє людей загинули та троє поранені. Всім постраждалим надали медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.