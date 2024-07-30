Жителям прифронтовых территорий позволят бесплатно заготавливать дрова на зиму

На прифронтовых территориях Украины жители смогут бесплатно заготавливать топливную древесину. Соответствующее решение приняло Правительство. Об этом передает Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Жители территорий, где ведутся/велись боевые действия, смогут бесплатно заготавливать топливную древесину для бытовых нужд. Речь идет о порубочных остатках, которые остаются после вырубки», — говорится в сообщении.



Как отмечается, заготовку можно будет осуществлять при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках будет безопасным. Эта норма будет действовать во время действия правового режима военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены.



Ранее мы писали, что в правительстве решили отменить для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям, плату за газ. Они смогут бесплатно получить это топливо для использования зимой.