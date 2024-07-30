Жителям прифронтових територій дозволять безоплатно заготовляти дрова на зиму

На прифронтових територіях України жителі зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину. Відповідне рішення ухвалив Уряд. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Жителі територій, де ведуться/велися бойові дії, зможуть безоплатно заготовляти паливну деревину для побутових потреб. Мова про порубкові залишки, які залишаються після вирубки», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, заготівлю можна буде здійснювати за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках буде безпечним. Ця норма діятиме під час дії правового режиму воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування.



Раніше ми писали, що в уряді вирішили скасувати для українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безоплатно отримати це паливо для використання взимку.