Российские силовики задержали 25 «пособников ВСУ» на оккупированных территориях Украины

На оккупированных территориях Украины российский спецназ задержал 25 местных жителей. Их обвиняют в «пособничестве ВСУ». Фото: ТАСС

По наводке ФСБ РФ спецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых «в работе на ВСУ». Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что четверо задержанных якобы занимались шпионажем, собирая сведения о действиях российской армии и силовиков на оккупированных территориях. Восемь человек «подозреваются в государственной измене». Еще несколько местных жителей задержаны за «публичные призывы к террористической деятельности» в интернете.

«Изъяты гранаты, огнестрельное оружие, средства фотофиксации передвижения войск, а также носители информации со сведениями о дислокации военных РФ», — сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, суд РФ приговорил украинку к 7 годам колонии по делу о теракте во время «референдума» 2022 года. Ирину Кулиш задержали на захваченной РФ части Запорожской области 23 сентября 2022 года — в первый день «референдума» о вхождении в состав России оккупированных регионов Украины.