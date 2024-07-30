Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України

На окупованих територіях України російський спецназ затримав 25 місцевих жителів. Їх звинувачують у «пособництві ЗСУ». Фото: ТАРС

За наведенням ФСБ РФ спецназ Росгвардії затримав у Запорізькій та Херсонській областях 25 підозрюваних «в роботі на ЗСУ». Про це 29 липня повідомила пресслужба Росгвардії.

Зазначається, що четверо затриманих нібито займалися шпигунством, збирали відомості про дії російської армії та силовиків на окупованих територіях. Вісьмох осіб «підозрюють у державній зраді». Ще кількох місцевих жителів затримали за «публічні заклики до терористичної діяльності» в інтернеті.

«Вилучено гранати, вогнепальну зброю, засоби фотофіксації пересування військ, а також носії інформації із відомостями про дислокацію військових РФ», — повідомили у силовому відомстві.

Нагадаємо, у РФ засудили українку до 7 років колонії у справі про теракт під час «референдуму» 2022 року. Ірину Куліш затримали на захопленій РФ частині Запорізької області 23 вересня 2022 року — у перший день «референдуму» про входження до складу Росії окупованих регіонів України.