ВСУ отбили масштабное наступление на Кураховском направлении: РФ кинула в атаку более полусотни танков и БМП

Масштабное наступление россиян на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео

Армия РФ кинула в атаку 57 единиц бронетехники для прорыва обороны 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Кураховском направлении. Об этом сообщили в 79-й ОДШБр.

Оккупанты за один день задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один баги.

Несмотря на больше количество техники, украинские десантники отбили наступление. В ходе боя воины ВСУ поразили 12 БМП, восемь танков, девять мотоциклов и баги. Ликвидированы 36 захватчиков, еще 32 – ранены.

В отбитии этого масштабного штурма принимали участи артиллеристы, операторы ударных дронов, противотанкисты, саперы и пехота 79-й ОДШБр.

Напомним, что ранее бойцы 79-й бригады также не дали армии РФ прорвать оборону на этом направлении, в результате чего была уничтожена колонна бронетехники и пехота россиян.