ЗСУ відбили масштабний наступ на Курахівському напрямку: РФ кинула в атаку понад пів сотні танків та БМП

Масштабний наступ росіян на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Армія РФ кинула в атаку 57 одиниць бронетехніки для прориву оборони 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у 79-й ОДШБр.

Окупанти за один день задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі.

Попри велику кількість техніки, українські десантники відбили наступ. Під час бою воїни ЗСУ уразили 12 БМП, вісім танків, дев'ять мотоциклів та багі. Ліквідовані 36 загарбників та 32 – поранені.

У відбитті цього масштабного штурму брали участь артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота 79-ї ОДШБр.

Нагадаємо, що раніше бійці 79-ї бригади також не дали армії РФ прорвати оборону на цьому напрямку, тоді була знищена колона бронетехніки та піхота росіян.