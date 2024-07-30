Силы обороны Украины ночью ударили по нефтебазе в Курской области РФ: там возник пожар

Ночью 30 июля Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу «Логистический центр №43» в поселке Возы Курской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

По данным разведки, в результате атаки на объекте возник пожар.

Удар нанесли силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.

Напомним, что ночью 28 июля после атаки беспилотников также загорелась нефтебаза в Курской области РФ.