Силы обороны Украины ночью ударили по нефтебазе в Курской области РФ: там возник пожар

Ночью 30 июля Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу «Логистический центр №43» в поселке Возы Курской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
По данным разведки, в результате атаки на объекте возник пожар.
Удар нанесли силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.
Напомним, что ночью 28 июля после атаки беспилотников также загорелась нефтебаза в Курской области РФ.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях