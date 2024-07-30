Сили оборони України вночі вдарили по нафтобазі в Курській області РФ: там виникла пожежа

Вночі 30 липня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу «Логістичний центр №43» у селищі Вози Курської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.

Удар завдали силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Докладніша інформація про наслідки ураження нафтобази поки уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 28 липня після атаки безпілотників також загорілася нафтобаза в Курській області РФ.