Сили оборони України вночі вдарили по нафтобазі в Курській області РФ: там виникла пожежа

Вночі 30 липня Сили оборони України успішно уразили нафтобазу «Логістичний центр №43» у селищі Вози Курської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа.
Удар завдали силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Докладніша інформація про наслідки ураження нафтобази поки уточнюється.
Нагадаємо, що вночі 28 липня після атаки безпілотників також загорілася нафтобаза в Курській області РФ.
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