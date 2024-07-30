Атака на аэродром «Оленья» в Мурманской области РФ: повреждены два бомбардировщика Ту-22М3

Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Фото: открытые источники

При взрыве на военном аэродроме «Оленья» в Мурманской области РФ были повреждены сразу два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Об это в комментарии «Радио Свобод» сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, речь идет о взрыве над расположением самолетов.

«Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. Есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это тоже определенные повреждения. Восстановление этих самолетов может занять в РФ несколько месяцев», – сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что самолеты были поражены 25 июля.

«Информация была сообщена позже после дополнительной верификации. И, действительно, 25 июля ориентировочно в 15:47 зафиксирован подобный удар», – рассказал он.

Напомним, что 27 июля стало известно об атаке украинских беспилотников на российский военный аэродром «Оленья». Изначально сообщалось о повреждении одного Ту-22М3.