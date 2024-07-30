Атака на аеродром «Оленья» в Мурманській області РФ: пошкоджені два бомбардувальники Ту-22М3

Дальній бомбардувальник Ту-22М3. Фото: відкриті джерела

Під час вибуху на військовому аеродромі «Оленья» в Мурманській області РФ було пошкоджено відразу два дальні бомбардувальники Ту-22М3. Про це у коментарі «Радіо Свобод» повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, йдеться про вибух над розташуванням літаків.

«Щобільше, можу повідомити, що йдеться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. Є відповідні номери бортові – борт №33 та борт №31. Борт №33 - це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні ушкодження. Відновлення цих літаків може зайняти у РФ кілька місяців», – сказав Юсов.

Представник ГУР заявив, що літаки були уражені 25 липня.

«Інформацію було повідомлено пізніше після додаткової верифікації. І, справді, 25 липня орієнтовно о 15:47 зафіксовано подібний удар», – розповів він.

Нагадаємо, що 27 липня стало відомо про атаку українських безпілотників на російський військовий аеродром «Оленья». Спочатку повідомлялося про пошкодження одного Ту-22М3.