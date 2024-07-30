Двигались к украинским позициям: ВСУ разбили пешую колонну российских военных на Донетчине

Пешая колонна российских военных на Донетчине. Фото: кадр из видео

110-я механизированная бригада ВСУ разбила пешую колонну российских военных. Об этом стало известно из сообщения батальона беспилотных систем 110-й ОМБр.

По данным онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрміяINFORM, пехота РФ двигалась вдоль лесополосы к украинским позициям на Донетчине.

По голове колонны прилетел FPV-дрон, а затем за дело взялась украинская артиллерия, использовавшая и кассетные боеприпасы. Уцелевших россиян добивали операторы БПЛА.

Напомним, что ВСУ отбили масштабное наступление на Кураховском направлении, где РФ кинула в атаку более полусотни танков и БМП.