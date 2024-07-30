Рухалися до українських позицій: ЗСУ розбили пішу колону російських військових на Донеччині

Піша колона російських військових на Донеччині. Фото: кадр із відео

110-та механізована бригада ЗСУ розбила пішу колону російських військових. Про це стало відомо із повідомлення батальйону безпілотних систем 110-ї ОМБр.

За даними онлайн-медіа Міністерства оборони України АрміяINFORM, піхота РФ рухалася вздовж лісосмуги до українських позицій на Донеччині.

По голові колони прилетів FPV-дрон, а потім за справу взялася українська артилерія, яка використала й касетні боєприпаси. Вцілілих росіян добивали оператори БПЛА.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили масштабний наступ на Курахівському напрямку, де РФ кинула в атаку понад півсотні танків та БМП.