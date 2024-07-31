Россияне обстреляли Донетчину: один погибший и четверо пострадавших за сутки

Российская армия за минувшие сутки, 30 июля, атаковала Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, также известно о четырех гражданских. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 30 июля россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Торецке», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2115 человек, получили ранения — 5527. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, что 29 июля оккупанты обстреляли город Покровск на Донетчине, в результате чего ранения получила женщина.