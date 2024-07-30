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Пострадала женщина при обстреле Покровска, есть разрушения

30 июля 2024, 09:59

Пострадала женщина при обстреле Покровска, есть разрушения

Россияне атаковали Покровск. Фото: Покровская ГВА Россияне атаковали Покровск. Фото: Покровская ГВА

Российские войска 29 июля обстреляли Покровск Донецкой области, в городе устраняют последствия разрушений. В результате атак ранения получила женщина 1946 года рождения, она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.

«С самого утра на месте вражеского попадания работают коммунальные службы города, которые занимаются устранением последствий обстрела», — говорится в сообщении.


По предварительному обследованию частного сектора повреждено 30 частных домов, 5 разрушены.

Ранее мы писали, что четверо жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за минувшие сутки

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