Пострадала женщина при обстреле Покровска, есть разрушения

Россияне атаковали Покровск. Фото: Покровская ГВА

Российские войска 29 июля обстреляли Покровск Донецкой области, в городе устраняют последствия разрушений. В результате атак ранения получила женщина 1946 года рождения, она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.



«С самого утра на месте вражеского попадания работают коммунальные службы города, которые занимаются устранением последствий обстрела», — говорится в сообщении.



По предварительному обследованию частного сектора повреждено 30 частных домов, 5 разрушены.



Ранее мы писали, что четверо жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за минувшие сутки.