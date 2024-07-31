Росіяни обстріляли Донеччину: один загиблий та четверо постраждалих за добу

Російська армія минулої доби, 30 липня, атакувала Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, також відомо про чотирьох цивільних. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 30 липня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Торецьку», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2115 осіб, отримали поранення — 5527. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, що 29 липня окупанти обстріляли місто Покровськ на Донеччині, внаслідок чого поранення отримала жінка.