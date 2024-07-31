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В Краматорске гуманитарную помощь будут выдавать деньгами

31 июля 2024, 09:56

В Краматорске гуманитарную помощь будут выдавать деньгами

В Краматорске гуманитарную помощь будут выдавать деньгами

Следующие четыре этапа оказания гуманитарной помощи в Краматорской громаде, а именно — XVII, XVIII, XIX и XX — будут реализовываться путем предоставления финансовой помощи вместо продуктовых наборов. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что жители громады из числа социально-уязвимых категорий населения в течение следующих четырех месяцев получат по шесть тысяч гривен (ежемесячно по полторы тысячи гривен в течение сентября-декабря 2024 года), а жители из числа ВПЛ из других громад, состоящих на учете в Краматорске, — 10 800 грн.

Регистрация на получение финансовой гуманитарной помощи началась вчера, 30 июля, и продлится до 12 августа.

В ГВА обращают внимание, что для разных категорий населения открыты разные формы для регистрации по следующим ссылкам:

Жители громады (категория — семьи с детьми): https://bit.ly/4dpQLCb

Жители громады (социально-уязвимые категории): https://bit.ly/4d08qkp

Внутренне перемещенные лица (из других громад): https://bit.ly/4c4e9Er

«Заполняйте только одну форму по одной категории!», — подчеркнули в ГВА.

В каждой из форм подробно разъяснены условия выдачи, нужно внимательно ознакомиться с ними перед заполнением.

«Также перед заполнением формы убедитесь, что вы знаете, что такое IBAN-код вашего карточного счета, ведь его нужно указать при регистрации. Где его найти, читайте по ссылке: https://bit.ly/3AcitUG», — добавили в администрации.

Отмечается, что в Краматорске программа реализуется WFP (World Food Programme/Всемирная продовольственная программа) в партнерстве с БФ «Ангелы спасения». 

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