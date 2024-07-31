У Краматорську гуманітарну допомогу видаватимуть грошима

Наступні чотири етапи надання гуманітарної допомоги в Краматорській громаді, а саме — XVII, XVIII, XIX та XX — реалізовуватимуться шляхом надання фінансової допомоги замість продуктових наборів. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що жителі громади з-поміж соціально-уразливих категорій населення протягом наступних чотирьох місяців отримають по шість тисяч гривень (щомісяця по півтори тисячі гривень протягом вересня-грудня 2024 року), а жителі з-поміж ВПО з інших громад, які перебувають на обліку в Краматорську, — 10 800 грн.

Реєстрація на отримання фінансової гуманітарної допомоги розпочалася вчора, 30 липня, та триватиме до 12 серпня.

У МВА звертають увагу, що для різних категорій населення відкрито різні форми для реєстрації за такими посиланнями:

Жителі громади (категорія – сім'ї з дітьми): https://bit.ly/4dpQLCb

Жителі громади (соціально-уразливі категорії): https://bit.ly/4d08qkp

Внутрішньо переміщені особи (з інших громад): https://bit.ly/4c4e9Er

«Заповнюйте лише одну форму за однією категорією!», — підкреслили у МВА.

У кожній із форм докладно роз'яснено умови видачі, потрібно уважно ознайомитися з ними перед заповненням.

«Також перед заповненням форми переконайтеся, що ви знаєте, що таке IBAN-код вашого карткового рахунку, адже його потрібно вказати при реєстрації. Де його знайти, читайте за посиланням: https://bit.ly/3AcitUG », — додали в адміністрації.

Наголошується, що у Краматорську програма реалізується WFP (World Food Programme/Всесвітня продовольча програма) у партнерстві з БФ «Ангели порятунку».