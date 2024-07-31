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Масована атака РФ на Україну: сили ППО збили 89 дронів та одну ракету

31 липня 2024, 09:59

Масована атака РФ на Україну: сили ППО збили 89 дронів та одну ракету

Російська Федерація 31 липня завдала масованого удару по території України, атакувавши за допомогою ракети та ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 ударними БпЛА типу «Shahed» з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару — Київщина», — зазначив він.

За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони збили усі ударні БПЛА «Shahed-131/136». Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою росіяни атакували Миколаївську область.

Зазначається, це одна з наймасовіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку кількість «шахедів» загарбники застосовували у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Раніше ми писали, що вночі, 31 липня, війська РФ здійснили одну з наймасовіших атак України ударними БПЛА за весь час війни. Головною метою агресора став Київ.

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