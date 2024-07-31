В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі

Сьогодні вранці у Пролетарському районі окупованого Донецька пролунали вибухи. Фото: Типовий Донецьк/Telegram

Сьогодні вранці, 31 липня, в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На опублікованих відео помітні щільні стовпи диму, що піднімаються до неба. У місті працювало ППО ЗС Росії.

Зазначається, що вибухи пролунали у Пролетарському районі міста. Також повідомляється, що є постраждалі.

Нагадаємо, через атаку БПЛА в окупованій Горлівці Донецької області 30 липня загинув 25-річний вагоновожатий, ще двоє людей отримали поранення.