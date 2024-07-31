Россияне сбросили на Новогродовку авиабомбы: есть повреждения

Россияне атаковали Новогродовку. Фото: Новогродовская ГВА

Утром, 31 июля, российские войска нанесли очередной удар по Новогродовке Донецкой области. В результате утреннего обстрела есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской городской военной администрации.



Как отмечается, россияне для атаки применили авиационные бомбы.



«Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили. К счастью, обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей Новогродовской громады эвакуироваться, ведь это единственный способ спасти себя и своих близких.



Ранее мы писали, что российская армия за 30 июля атаковала Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, также известно о четырех гражданских.