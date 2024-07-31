Росіяни скинули на Новогродівку авіабомби: є пошкодження

Росіяни атакували Новогродівку. Фото: Новогродівська МВА

Вранці, 31 липня, російські війська завдали чергового удару по Новогродівці Донецької області. Внаслідок ранкового обстрілу є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.



Як зазначається, росіяни для атаки застосували авіаційні бомби.



«Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали мешканців Новогродівської громади евакуюватися, адже це єдиний спосіб урятувати себе та своїх близьких.



Раніше ми писали, що російська армія за 30 липня атакувала Донецьку область. В результаті ударів одна людина загинула, також відомо про чотирьох цивільних.