ВС РФ 20 раз обстреляла Донетчину за сутки: под удар попали три района, есть повреждения

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 30 июля, российские военные обстреляли три района Донецкой области. Известно, что в результате атак повреждены здания и жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



По предварительной информации Филашкина, ситуация в Донецкой области следующая:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Екатериновка, Константиновка и Антоновка. В Кураховке поврежден дом. В Новогродовке повреждены 4 многоэтажки, 8 частных домов, 7 гаражей и 3 автомобиля. В Гродовке КАБами и артиллерией повреждены 15 частных домов, двухэтажка, 4 магазина, админздание и кофейня.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 дома. В Константиновской громаде ранен человек в Николаевке, повреждены 2 дома и линия электропередач в Веролюбовке. В Ильинке повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое помещение. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что утром, 31 июля, российские войска нанесли очередной удар по Новогродовке Донецкой области. В результате утреннего обстрела есть повреждения.