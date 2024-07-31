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ЗС РФ 20 разів обстріляла Донеччину за добу: під удар потрапили три райони, є пошкодження

31 липня 2024, 11:59

ЗС РФ 20 разів обстріляла Донеччину за добу: під удар потрапили три райони, є пошкодження

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 30 липня, російські військові обстріляли три райони Донецької області. Відомо, що внаслідок атак пошкоджено будівлі та житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Філашкіна, ситуація на Донеччині така:

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка, Костянтинівка і Антонівка. У Курахівці пошкоджено будинок. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, 7 гаражів і 3 автівки. У Гродівці КАБами та артилерією пошкоджено 15 приватних будинків, двоповерхівку, 4 крамниці, адмінбудівлю і кав'ярню.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівській громаді поранено людину у Миколаївці, пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач у Віролюбівці. В Іллінці пошкоджено 4 об'єкти.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Раніше ми писали, що вранці, 31 липня, російські війська завдали чергового удару по Новогродівці Донецької області. Внаслідок ранкового обстрілу є пошкодження.

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