Олещук показав кадри падіння та детонації збитого дрона під час масованої атаки росіян

У Повітряних силах показав падіння збитого БПЛА. Фото: Микола Олещук

Повітряні сили України показали кадри, як сили протиповітряної оборони збили російський ударний дрон-камікадзе на східному напрямку під час масованої атаки 31 липня. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



На відео можна побачити чітке падіння дрона та вибух бойової частини.



«Пам'ятайте, що навіть після поразки ворожі ракети та ударні БПЛА становлять серйозну загрозу», — додав Олещук.



Раніше ми писали, що Російська Федерація 31 липня завдала масованого удару по території України, атакувавши за допомогою ракети та ударних дронів-камікадзе. Як зазначається, сили та засоби протиповітряної оборони збили усі ударні БПЛА Shahed-131/136. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою росіяни атакували Миколаївську область.