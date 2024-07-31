На Донетчине более 150 населенных пунктов остаются без света — Минэнерго

В Донецкой области по состоянию на утро 31 июля без электричества остаются 158 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
«На утро остаются без напряжения 158 населенных пунктов, всего — 83,2 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 14,4 тысячи абонентов в 32 населенных пунктах. Энергетики дали свет 13,7 тыс. абонентам в 6 населенных пунктах.
Ранее мы писали, что 31 июля по всей территории Украины не будут выключать свет. Поэтому графики отключений света действовать не будут.
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