На Донеччині понад 150 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго

На Донеччині станом на ранок 31 липня без електрики залишаються 158 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На ранок залишаються без напруги 158 населених пунктів, всього — 83,2 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 14,4 тисяч абонентів у 32 населених пунктах. Енергетики заживили 13,7 тисяч абонентів у 6 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 31 липня по всій території України не вимикатимуть світло. Тому графіки відключень електроенергії не діятимуть.