Армия РФ пытается подобраться к Торецку, идут бои: в DeepState рассказали о ситуации на линии фронта

Российские военные пытаются оккупировать Торецк Донецкой области. Для продвижения к городу россияне хотят захватить терриконы в Северном и Железном. Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала «Эспрессо».



«Сейчас линия боевого столкновения проходит на подступах к Торецку. Бои продолжаются в Железном и Северном. Враг пытается подобраться к Торецку, чтобы зайти туда, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления. Работа по выявлению и уничтожению врага является чрезвычайно сложной. Силы обороны работают 24/7 дронами, артиллерией и техникой», — отметил он.



Погорелый добавил, что сейчас интенсивность обстрелов значительно возросла из-за подтягивания дополнительных сил и активной работы артиллерии и авиации.



«Вся агломерация вокруг Торецка и сам город подвергается сокрушительным обстрелам, что делает удержание этих районов чрезвычайно сложным. Враг применяет тактику уничтожения всего на своем пути, чтобы заходить на руины и продолжать движение», — резюмировал военные аналитик.



Ранее украинские военны аналитики рассказали, что в Зализном и Пивничном на подступах к Торецку Донецкой области продолжаются бои.