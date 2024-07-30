На подступах к Торецку идут бои: в DeepState сообщили, что начало битвы за город является вопросом ближайшего времени

Продолжаются бои на подступах к Торецку. Фото: DeepState

В Зализном и Пивничном на подступах к Торецку Донецкой области продолжаются бои. Об этом рассказали военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Россияне продолжают насыщать живой силой частную и многоквартирную застройку в этих населенных пунктах. В ближайшее время враг сосредоточит основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты «Північна». В дальнейшем уже попытается зайти в сам город, а контроль над отвалами даст значительное преимущество», — говорится в сообщении.



По словам аналитиков, ВС РФ бьют по Торецку с помощью артиллерии и КАБов. Их задача, в частности — нанести максимальные повреждения застройке, чтобы облегчить штурмовые действия.



«Начало битва за Торецк является вопросом ближайшего времени. К сожалению, пока нет успешного рецепта как противостоять такому количеству пехоты без потерь позиций», — заявили в DeepState.



Кроме того, военные специалисты предположили, что российские захватчики после оккупации Зализного могут попытаться ударить в тыл украинской группировке в Нью-Йорке. Это ухудшит условия для обороны поселка, а также поставит под угрозу окружения силы, которые находятся восточнее.



Ранее мы писали, что украинский Центр противодействия дезинформации уточнил, что по состоянию на 12:00 30 июля россиян в Торецке нет.