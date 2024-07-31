Армія РФ намагається підібратися до Торецька, йдуть бої: у DeepState розповіли про ситуацію на лінії фронту

Російські військові намагаються окупувати Торецьк на Донеччині. Для просування до міста росіяни хочуть захопити терикони у Північному та Залізному. Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу «Еспресо».



«Наразі лінія бойового зіткнення проходить на підступах до Торецька. Бої тривають у Залізному та Північному. Ворог намагається підібратися до Торецька, щоб зайти туди, використовуючи щільну забудову цих населених пунктів для приховування і закріплення. Робота з виявлення та знищення ворога є надзвичайно складною. Сили оборони працюють 24/7 дронами, артилерією та технікою», — зазначив він.



Погорілий додав, що зараз інтенсивність обстрілів значно зросла через підтягування додаткових сил та активну роботу артилерії та авіації.



«Вся агломерація навколо Торецька та саме місто піддається нищівним обстрілам, що робить утримання цих районів надзвичайно складним. Ворог застосовує тактику знищення всього на своєму шляху, щоб заходити на руїни та продовжувати рух», — резюмував військовий аналітик.



Раніше українські військові аналітики розповіли, що у Залізному та Північному на підступах до Торецька Донецької області тривають бої.