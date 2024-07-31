ВСУ ночью нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле Курска РФ

Иллюстративный кадр взрыва. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 31 июля ВСУ нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле города Курск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Наблюдалась работа российской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

Боевую работу вели подразделения из состава сил и средств Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Подробная информация о результатах поражения объекта уточняется.

Напомним, что ночью 30 июля Силы обороны Украины ударили по нефтебазе в Курской области РФ, в результате чего там возник пожар.