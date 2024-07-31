ЗСУ вночі завдали удару по складу з озброєнням та військовою технікою біля Курська РФ

Вночі 31 липня ЗСУ завдали удару по складу з озброєнням та військовою технікою біля міста Курськ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Спостерігалася робота російської ППО та вибухи у точках прицілювання.
Бойову роботу вели підрозділи зі складу сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Докладна інформація про результати ураження об'єкта уточнюється.
Нагадаємо, що вночі 30 липня Сили оборони України вдарили по нафтобазі в Курській області РФ, внаслідок чого там виникла пожежа.
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