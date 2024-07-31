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Святогорскую Лавру планируют забрать у УПЦ МП и вернуть в государственное управление

31 июля 2024, 16:44

Святогорскую Лавру планируют забрать у УПЦ МП и вернуть в государственное управление

Святогорская Лавра. Фото: официальный сайт Лавры Святогорская Лавра. Фото: официальный сайт Лавры

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над возвращением в государственное управление Святогорской Лавры в Донецкой области. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, процесс возвращения в государственное управление не ограничивается только Киево-Печерской Лаврой.

«Сегодня мы проводим мощную работу, в том числе и в Почаевской Лавре, Святогорской Лавре, в других объектах, это, в частности, и заповедник «Чернигов древний», большая часть объектов которого тоже использовалась епархией УПЦ Московского патриархата. Проводим работу по возвращению этих объектов в государственное управление. По результатам обследования имущества мы очень много фиксируем нарушений, фиксируем несоответствие условиям использования, искажения многих музейных предметов и самих даже зданий», – сказал Карандеев.

Министр убежден, что сегодня государство приняло правильные решения, которые дают надлежащую оценку деятельности отдельных религиозных чиновников и приходов на территории Украины, что откровенно осуществляют большую коллаборационную деятельность.

«И, к сожалению, побудили к тому, чтобы создать благоприятные условия для вхождения сюда «русского мира» и восприятия российского солдата как «освободителя». Задания, поставленные перед министерством – а это задания перед всей культурной сферой по очищению от имперских нарративов, избавлению нас от каких-либо проявлений колониальной политики – сегодня успешно выполняются нами», – заверил он.

Напомним, что в апреле СБУ задержала настоятеля Святогорской Лавры УПЦ МП, митрополита Арсения.  Его подозревают в распространении информации о размещении ВСУ. Позже суд арестовал митрополита.

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