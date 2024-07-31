Святогірську Лавру планують забрати в УПЦ МП та повернути до державного управління

Святогірська Лавра. Фото: офіційний сайт Лаври

Міністерство культури та інформаційної політики України працює над поверненням до державного управління Святогірської Лаври у Донецькій області. Про це в інтерв'ю агентству «Укрінформ» повідомив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, процес повернення до державного управління не обмежується лише Києво-Печерською Лаврою.

«Сьогодні ми проводимо потужну роботу, у тому числі й у Почаївській Лаврі, Святогірській Лаврі, в інших об'єктах, це, зокрема, і заповідник «Чернігів стародавній», більша частина об'єктів якого використовувалася також єпархією УПЦ Московського патріархату. Проводимо роботу щодо повернення цих об'єктів у державне управління. За результатами обстеження майна ми дуже багато фіксуємо порушень, фіксуємо невідповідність умовам використання, спотворення багатьох музейних предметів та самих навіть будівель», – сказав Карандєєв.

Міністр переконаний, що сьогодні держава ухвалила правильні рішення, які дають належну оцінку діяльності окремих релігійних чиновників та парафій на території України, що відверто здійснюють велику колабораційну діяльність.

«І, на жаль, спонукали до того, щоб створити сприятливі умови для входження сюди «руського миру» та сприйняття російського солдата як «визволителя». Завдання, поставлені перед міністерством – а це завдання перед усією культурною сферою з очищення імперських наративів, позбавлення нас від будь-яких проявів колоніальної політики – сьогодні успішно виконуються нами», – запевнив він.

Нагадаємо, що у квітні СБУ затримала настоятеля Святогірської Лаври УПЦ МП, митрополита Арсенія. Його підозрюють у розповсюдженні інформації про розміщення ЗСУ. Пізніше суд заарештував митрополита.