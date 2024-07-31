Смерть защитника Мариуполя в ростовском СИЗО: в «Азове» подтвердили его гибель и рассказали первые подробности

Подтвердилась информация о гибели бойца «Азова» Александра Ищенко в российском плену. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе бригады «Азов».

Как отметили в «Азове», эта смерть – очередной акт зверства России по отношению к военнопленным «азовцам».

«Страна-оккупант еще раз подтвердила, что она не считается ни с какими принципами морали, пренебрегает всеми возможными конвенциями о ведении боевых действий и обращении с военнопленными. В то время как 12-я бригада «Азов» пополняет «обменный фонд» российскими пленными и соблюдает все правила их содержания, Россия каждый день пытает и убивает наших бойцов», – заявили в бригаде.

Также пресс-служба «Азова» предоставила «Новостям Донбасса» копии свидетельства о смерти и медицинского свидетельства о смерти.

В бригаде призвали обратить внимание на то, что в медицинской справке отмечено, что причина смерти не определена из-за «гнилостных изменений тела».

«Это значит, что тело лежало очень долго без осмотра, на экспертизу попало в очень плохом состоянии. Это говорит о том, что на тело погибшего бойца не обращали долгое время внимания или пытались скрыть причины смерти искусственно», – сказали в пресс-службе.

Напомним, что 31 июля стало известно о том, что 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в «Азове», умер в ростовском СИЗО. Российские оккупанты обвиняли бойца в якобы «участии в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти».