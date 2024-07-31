Смерть захисника Маріуполя в ростовському СІЗО: в «Азові» підтвердили його загибель та розповіли перші подробиці

Підтвердилася інформація про загибель бійця «Азова» Олександра Іщенка у російському полоні. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі бригади «Азов».

Як зазначили в «Азові», ця смерть – черговий акт звірства Росії щодо військовополонених «азовців».

«Країна-окупант ще раз підтвердила, що вона не зважає на жодні принципи моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час як 12-та бригада «Азов» поповнює «обмінний фонд» російськими полоненими й дотримується всіх правил їх утримання, Росія щодня катує та вбиває наших бійців», – заявили у бригаді.

Також пресслужба «Азова» надала «Новинам Донбасу» копії свідоцтва про смерть та медичного свідоцтва про смерть.

У бригаді закликали звернути увагу на те, що у медичній довідці зазначено, що причина смерті не визначена через «гнилісні зміни тіла».

«Це означає, що тіло лежало дуже довго без огляду, на експертизу потрапило в дуже поганому стані. Це свідчить про те, що на тіло загиблого бійця не звертали довгий час уваги чи намагалися приховати причини смерті штучно», – сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, що 31 липня стало відомо про те, що 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який був водієм в «Азові», помер у ростовському СІЗО. Російські окупанти звинувачували бійця в нібито «участі у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади».