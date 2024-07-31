Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Смерть захисника Маріуполя в ростовському СІЗО: в «Азові» підтвердили його загибель та розповіли перші подробиці

31 липня 2024, 18:53

Смерть захисника Маріуполя в ростовському СІЗО: в «Азові» підтвердили його загибель та розповіли перші подробиці

Підтвердилася інформація про загибель бійця «Азова» Олександра Іщенка у російському полоні. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі бригади «Азов».

Як зазначили в «Азові», ця смерть – черговий акт звірства Росії щодо військовополонених «азовців».

«Країна-окупант ще раз підтвердила, що вона не зважає на жодні принципи моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час як 12-та бригада «Азов» поповнює «обмінний фонд» російськими полоненими й дотримується всіх правил їх утримання, Росія щодня катує та вбиває наших бійців», – заявили у бригаді.

Також пресслужба «Азова» надала «Новинам Донбасу» копії свідоцтва про смерть та медичного свідоцтва про смерть.

У бригаді закликали звернути увагу на те, що у медичній довідці зазначено, що причина смерті не визначена через «гнилісні зміни тіла».

«Це означає, що тіло лежало дуже довго без огляду, на експертизу потрапило в дуже поганому стані. Це свідчить про те, що на тіло загиблого бійця не звертали довгий час уваги чи намагалися приховати причини смерті штучно», – сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, що 31 липня стало відомо про те, що 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який був водієм в «Азові», помер у ростовському СІЗО. Російські окупанти звинувачували бійця в нібито «участі у діяльності терористичної організації та спробі насильницького захоплення влади».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Олександр Іщенко
Місця
Ростов-на-Дону
Організації
Азов
Інше
Війна Смерть СіЗО полонений Тіло Підтвердження

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:59
Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці
15:25
За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів
10:34
В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
23:20
Головне за день: Бої під Часовим Яром та Нью-Йорком. РФ відправить солдатів з України до Малі?
19:36
Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія
16:58
Громадянин Данії позвався до суду на Міноборони РФ через відправку на війну в Україну
15:29
Російські силовики затримали 25 «пособників ЗСУ» на окупованих територіях України
14:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:18
Офіцер ЗСУ повідомив, що росіяни увійшли до Торецька Донецької області. У ЦПД це спростовують
13:14
За донати «Азову» затримали жителя окупованого Луганська
11:07
Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині
10:21
В окупованій Горлівці через удар безпілотника загинув вагоновожатий
07:40
У Росії засудили українку до 7 років ув'язнення у справі про теракт під час «референдуму»
07:10
На Донбасі армія РФ просунулась поблизу низки населених пунктів — DeepState
23:10
Головне за день: Удари по Торецьку – евакуація під вогнем. Річниця теракту в Оленівці
20:42
Після захоплення Бахмута, Авдіївки та Маріуполя 27% житла в аварійному стані – Путін
18:00
На окупованій Луганщині кілька днів не буде води: названі міста та селища
16:46
На окупованій Донеччині росіяни масово вирубують ліси та продають деревину за кордон
11:09
У Лисичанську окупанти забирають «на підвал» місцевих жителів за спробу користуватися мобільним зв'язком
10:24
На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР
усі новини
21:12
Армія РФ завдала ударів по Часовому Яру, Лиману та Миколаївці на Донеччині: поранені чотири людини
19:26
Україна отримала першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg
18:53
Смерть захисника Маріуполя в ростовському СІЗО: в «Азові» підтвердили його загибель та розповіли перші подробиці
17:40
Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії
17:37
Планують вивести 21 дитину: на Донеччині оголосили про примусову евакуацію
16:59
Окупований Хрустальний вранці зазнав ракетної атаки: подробиці
16:44
Святогірську Лавру планують забрати в УПЦ МП та повернути до державного управління
16:13
У Костянтинівці з 1 серпня відключать воду: причина
15:43
ЗСУ вночі завдали удару по складу з озброєнням та військовою технікою біля Курська РФ
15:25
За контракт на військову службу в Україні Путін наказав виплачувати по 400 тисяч рублів
14:54
Росіяни з початку доби атакували три населені пункти Донеччини: один загиблий, постраждали діти
14:50
Під Донецьком упав російський військовий вертоліт Мі-8: імовірно, його збили ЗСУ
14:30
Армія РФ намагається підібратися до Торецька, йдуть бої: у DeepState розповіли про ситуацію на лінії фронту
14:18
Військовополонений із «Азова» помер у Ростовському СІЗО
13:32
У селі під Краматорськом потонув чоловік
12:59
На Донеччині понад 150 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго
12:56
За передачу РФ розвідданих депутату Дружківської міськради загрожує до 15 років ув'язнення
12:46
Олещук показав кадри падіння та детонації збитого дрона під час масованої атаки росіян
11:59
ЗС РФ 20 разів обстріляла Донеччину за добу: під удар потрапили три райони, є пошкодження
11:21
Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів Донеччини та на півдні — DeepState
усі новини
ВІДЕО
У Сирії по російській авіабазі було завдано удару: джерела ГУР в Kyiv Post Джерела Kyiv Post у ГУР заявили про удар по російській базі в Сирії
31 липня, 17:40
У Повітряних силах показав падіння збитого БПЛА. Фото: Микола Олещук Олещук показав кадри падіння та детонації збитого дрона під час масованої атаки росіян
31 липня, 12:46
Сьогодні вранці у Пролетарському районі окупованого Донецька пролунали вибухи. Фото: «Типовий Донецьк» / Telegram В окупованому Донецьку пролунали вибухи, є постраждалі
31 липня, 10:34
Піша колона російських військових на Донеччині. Фото: кадр із відео Рухалися до українських позицій: ЗСУ розбили пішу колону російських військових на Донеччині
30 липня, 22:00
Пожежа поблизу підстанції у районі окупованої Керчі. Фото: кадр із відео Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія
30 липня, 19:36
Масштабна пожежа на оборонному заводі у місті Єкатеринбург РФ. Фото: «РІА Новини» У Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі: обвалилася покрівля одного з цехів
30 липня, 18:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір