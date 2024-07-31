Украина получила первую партию истребителей F-16 – Bloomberg

Истребитель F-16. Фото: Getty Images

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину, что является долгожданным шагом, способным повысить способность разрушенной войной страны отражать атаки России. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Конечный срок для передачи первых самолетов американского производства – конец этого месяца. И этот срок был соблюден. Однако количество переданных самолетов пока не большое. Также непонятно, смогут ли украинские пилоты, которые учились вместе с западными союзниками в последние месяцы, сразу использовать боевые самолеты или процесс займет больше времени.

«Передача реактивных самолетов со временем должна помочь Киеву нарастить потенциал, чтобы преодолеть преимущество России в воздухе, позволившее Кремлю уничтожить энергетическую инфраструктуру страны, что привело к отключениям электроэнергии», – отметили в издании.

Напомним, что 10 июля в Белом доме сообщили о начале процесса передачи Украине истребителей F-16.