Україна отримала першу партію винищувачів F-16 – Bloomberg

Винищувач F-16. Фото: Getty Images

Перша партія винищувачів F-16 від союзників НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, здатним підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати атаки Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Кінцевий термін передачі перших літаків американського виробництва – кінець липня. І цього терміну було дотримано. Однак кількість переданих літаків поки невелика. Також незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які навчалися разом із західними союзниками останніми місяцями, одразу використати бойові літаки чи процес триватиме більше часу.

«Передача реактивних літаків згодом має допомогти Києву наростити потенціал, щоб подолати перевагу Росії в повітрі, що дозволило Кремлю знищити енергетичну інфраструктуру країни та призвело до видключень електроенергії», – зазначили у виданні.

Нагадаємо, що 10 липня у Білому домі повідомили про початок процесу передачі Україні винищувачів F-16.