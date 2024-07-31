Российские оккупанты утвердили новые «герб» и «флаг» захваченного Лисичанска

Фейковые «герб» и «флаг» захваченного Лисичанска. Фото: оккупационная администрация Лисичанска

Так называемый «Совет городского округа» проголосовал за утверждение «Положения об официальных символах – гербе и флаге» захваченного города Лисичанск Луганской области. Об этом стало известно из сообщения оккупационной администрации Лисичанска.

Захватчики заявили, что их герб якобы «языком аллегорий символизирует исторические, экономические, топонимические и прочие особенности Лисичанска, а лисица в гербе является гласной фигурой и обозначает название города». При этом «новая» геральдика основана на гербе города Лисичанска, утвержденном в 1993 году. Там также присутствует изображение лисицы. Изменены цвета и положение полос.

Напомним, что в оккупированном Луганске демонтировали памятники «Жертвам сталинских репрессий» и «Жертвам Голодомора».