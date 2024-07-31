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Російські окупанти затвердили нові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська

31 липня 2024, 22:00

Російські окупанти затвердили нові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська

Фейкові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська. Фото: окупаційна адміністрація Лисичанська Фейкові «герб» та «прапор» захопленого Лисичанська. Фото: окупаційна адміністрація Лисичанська

Так звана «Рада міського округу» проголосувала за затвердження «Положення про офіційні символи – герб і прапор» захопленого міста Лисичанськ Луганської області. Про це стало відомо із повідомлення окупаційної адміністрації Лисичанська.

Загарбники заявили, що їхній герб нібито «мовою алегорій символізує історичні, економічні, топонімічні та інші особливості Лисичанська, а лисиця у гербі є гласною фігурою та позначає назву міста».

При цьому «нова» геральдика заснована на гербі міста Лисичанська, затвердженому 1993 року. Там також присутнє зображення лисиці. Змінено кольори і положення смуг.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську демонтували пам'ятники «Жертвам сталінських репресій» та «Жертвам Голодомору».

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