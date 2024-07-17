У Луганську окупанти демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору

Демонтаж пам'ятників жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору у Луганську. Фото: кадр з відео

17 липня в окупованому Луганську у сквері Пам'яті демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору. Про це повідомило місцеве проросійське видання «ЛІЦ».

Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій».

Раніше демонтаж подібних пам'ятників відбувся в інших містах, захоплених Росією, зокрема в Донецьку та Маріуполі.

В окупованому Луганську демонтували пам’ятники «Жертвам сталінських репресій» і «Жертвам голодомору».



Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій». pic.twitter.com/d5Ea9mvwPf — Новини Донбасу (@novostidnua) July 17, 2024

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам російського обстрілу мікрорайону «Східний».