У Луганську окупанти демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору

17 липня в окупованому Луганську у сквері Пам'яті демонтували пам'ятники жертвам сталінських репресій та жертвам Голодомору. Про це повідомило місцеве проросійське видання «ЛІЦ».
Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій».
Раніше демонтаж подібних пам'ятників відбувся в інших містах, захоплених Росією, зокрема в Донецьку та Маріуполі.
В окупованому Луганську демонтували пам’ятники «Жертвам сталінських репресій» і «Жертвам голодомору».— Новини Донбасу (@novostidnua) July 17, 2024
Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж «ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій». pic.twitter.com/d5Ea9mvwPf
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам російського обстрілу мікрорайону «Східний».
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