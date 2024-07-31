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Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода российских войск

31 июля 2024, 22:44

Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться, даже если на тот момент оккупанты не выведут свои войска со всей украинской территории. Об этом в интервью французским СМИ сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «РБК-Украина».

Журналисты у него поинтересовались, изменились ли условия Украины для переговоров с Россией, то есть является ли обязательным полный вывод российских войск с украинской территории.

«Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 1991 года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит. В то же время такой сценарий полного восстановления территориальной целостности до начала переговоров является справедливым. Но это не означает, что он осуществим только при помощи оружия», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что для того, чтобы остановить Путина, для всего мира желательно, чтобы границы были условием.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина готова к мирным переговорам с РФ и назвал условие для их начала.

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