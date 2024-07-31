Зеленський відповів, чи може Україна розпочати мирні переговори без повного виведення російських військ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися, навіть якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території. Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ повідомив президент України Володимир Зеленський, передає агентство «РБК-Україна».

Журналісти в нього поцікавилися, чи змінилися умови України для переговорів із Росією, тобто чи є обов'язковим повне виведення російських військ з української території.

«Це не означає, що в той момент ми будемо на кордонах 1991 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає. Водночас такий сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим. Але це не означає, що він можливий лише за допомогою зброї», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для того, щоб зупинити Путіна, для всього світу бажано, аби кордони були умовою.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова до мирних переговорів із РФ і назвав умову для їхнього початку.