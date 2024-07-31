Украина уже использовала истребители F-16: пока как противовоздушную оборону – The Telegraph

Украина совершила первые боевые вылеты F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства. Об этом пишет издание The Telegraph.
По данным издания, эти самолеты пока использовались только для противовоздушной обороны.
Как отметили в The Telegraph, представитель Воздушных сил Украины насчет этой информации не возразил.
Напомним, что 31 июля издание Bloomberg сообщило о том, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину.
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