Украина уже использовала истребители F-16: пока как противовоздушную оборону – The Telegraph

Истребитель F-16. Фото: Getty Images

Украина совершила первые боевые вылеты F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства. Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, эти самолеты пока использовались только для противовоздушной обороны.

Как отметили в The Telegraph, представитель Воздушных сил Украины насчет этой информации не возразил.

Напомним, что 31 июля издание Bloomberg сообщило о том, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину.